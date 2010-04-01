Добавить отправку через прокси в приложение

Вывод в наличные через мерчант с указанием данных как здесь: http://webmoney26.ru/?page=out , вывод на счёт в телебанке (втб24, система удалённого доступа) как здесь: http://webmoney26.ru/auto/ , вывод на счёт в любом банке как здесь: http://webmoney26.ru/?page=out-bank ...