Создать модуль Members на php

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Создать модуль Members на php и связать его с существующими таблицами в базе данных MySQL. Тз по запросу.

кратко функции:

логин и пароль выписывает администратор (невозможно зарегистрироваться)

админка пользователей (можно удалить или отредактировать пользователя)

пользователи 2 типов для них разный вид личного кабинета.

остальное просто вывод информации по клиенту из базы данных, баланс, история сделок, проблемы в сделках, статистика.

Ваша цена и сроки.

MySQLPHP
15 лет назад
md_house
Грэгори 
53 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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