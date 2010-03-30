Требуется написать софт на php+mysql(очень желательно), но рассмотрю и другие варианты. Основные задачи: регистрация, постинг в выбранные категории, ответ, на полученные на e-mail(hotmail.com) отклики от рекламы. Работа обязательно через прокси (socks,http). Более подробно в ...
Создать модуль Members на php
Создать модуль Members на php и связать его с существующими таблицами в базе данных MySQL. Тз по запросу.
кратко функции:
логин и пароль выписывает администратор (невозможно зарегистрироваться)
админка пользователей (можно удалить или отредактировать пользователя)
пользователи 2 типов для них разный вид личного кабинета.
остальное просто вывод информации по клиенту из базы данных, баланс, история сделок, проблемы в сделках, статистика.
Ваша цена и сроки.
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