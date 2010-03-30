Создать модуль Members на php

Необходимо создать каталог отелей и отзывов... Разделение: регионы-страны-города-звездность-отели... Все с картинкой над названием раздела... Фильтр для отбора отеля по алфавиту, рейтингу и т.д. Очень похоже на http://www.tophotels.ru/main/hotels/12/ - это как раз после выбора ...