Установка модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок166 просмотров

Нужно установить модули на dle

DLE
15 лет назад
edemka
Саша 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Bagner
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$15
1 день
Всё зделано быстро и качественно
Хороший заказчик ! Всё объяснил понятно, без всяких заблуждений. Хорошо сработались. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Bagner
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
15 лет назад