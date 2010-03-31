Требуется дороботка сайта Joomla + Virtuema

Сайт Toystorage.ru

Joomla 1.5.12 + Virtuemart 1.1.4 stable

Нужно выровнить товары в категориях, чтобы они не плясали по высоте (1.jpg) Картинки все одинакового размера, а описание везде разное.

Проблема с добавлением товара в корзину. Шаблон "S5 Shopper Frenzy". При добавлении товара в корзину вываливается категории магазина.

После некоторых вмешательств вываливающиеся категории убрались, но сделать как в оригинальном шаблоне не получилось.(1.jpg)