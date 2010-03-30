Требуется написание аукциона подобного molotok.ru Дизайн + сверстанные шапка/футер уже есть. Более подробное тз также в наличии. Функционал: английский, голландский аукционы, тендеры. Рейтинг пользователей, создание/удаление статических страниц, новости. Обязательное управление рекламными ...
Правка кода
В самописке надо поправить код, чтобы работала CMS - на новом сервере не работает зона управления, сбивая htaccess и тем самым останавливая работу сайта, ошибка 500. Скорее всего трабла в Register Globals
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