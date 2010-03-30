Правка кода

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Закрыт4 заявки142 просмотра

В самописке надо поправить код, чтобы работала CMS - на новом сервере не работает зона управления, сбивая htaccess и тем самым останавливая работу сайта, ошибка 500. Скорее всего трабла в Register Globals

15 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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