Чат - сделать сайт с чатом

Только для тех, кто имеет свои наработки, либо может быстро модифицировать существующие.

Задание:

Нужно поставить скрипт чата и немного его модифицировать. Пришлите примеры чатов, на которых бы вы это сделали (чтобы можно было потрогать). Я выберу тот пример, который наиболее подходящий для поставленной задачи - и вышлю задание.