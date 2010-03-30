Форма комментариев для Битрикс

1. Требуется изменить внешний вид формы добавления комментария к статье на странице детального просмотра комплексного компонента новостей Битрикс. Внешний вид должен быть примерно таким как в форме добавления комментариев в блогах Битрикс. Форма по умолчанию должна быть свернута, и открываться при клике по ссылке "Добавить комментарий". Ссылка должна выводиться снизу содержимого страницы детального просмотра.

2. В этот же комплексный компонент новостей, в настройки добавить опцию "Показывать ссылку для печати". Ссылка должна выводиться снизу содержимого страницы детального просмотра и выводить на печать содержание той статьи - которая в данный момент выведена на страницу детального просмотра. Версия для печати должна открываться в новом окне.

Рассмотрю любые предложения, пишите в ПС ваши условия (цены и строки выполнения).