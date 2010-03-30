Граббер сайта (5)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Написать граббер на Perl:

* для предоставелных в таблице MySQL идентификаторов грабинг информации с "страницы идентификатора".

* ведение статистики по среднему времени на одну обработанную запись

Структура таблиц(ы) MySQL обсуждается дополнительно.

Данный проект вплотную переплетается с открытой вакансией (Perl/MySQL developer) поэтому предпочтение будет отдано исполнителю настроенному на длительное сотрудничество

MySQL
15 лет назад
ilanva
47 лет
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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