Граббер сайта регистрации продаж (4)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка152 просмотра

Написать граббер на Perl:

* получение параметров из коммандной строки и .ini файла (если определенный параметр получен из коммандной строки этот параметр из .ini файла игнорируется):

--type(between, min, max, e2e)

--start_date

--end_date

--verbose(выдается информация по состоянию выполнения: дата, тип документов, обрабатываемый/запрашиваемый документ, запись документа, есть а базе...)

start_date всегда больше чем end_date

* выполнение поиска:

--between: за каждый день от start_date до end_date (backdated поиск)

--min: тоже что и between, но start_date получается из базы как минимальная дата.

--max: за каждый день от end_date до start_date. end_date получается из базы как максимальная дата, start_date = сегодня - 7

-- e2e: тоже что и max, но end_date=сегодня - 28, start_date = сегодня

* грабинг информации (записей) с переходом по страницам результата поиска. Для типов between, min, max дополнительная инфорация запрашивается только если документ не был уже скачан, для типа e2e вся инфорация заменяется новой.

* ведение статистики по среднему времени на одну обработанную запись

Структура таблиц(ы) MySQL обсуждается дополнительно.

Предпочтение будет отдано исполнителю настроенному на длительное сотрудничество.

MySQL
15 лет назад
ilanva
47 лет
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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