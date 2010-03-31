Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка108 просмотров

Требуется доработка сайта, стоит система управления MODx, требуется грамотно подключить модуль интернет-магазина с разбивкой по категориям и установить обычный форум phpBB ничего лишнего. Никакой предоплаты, оплата только по факту, пишите стоимость и сроки, рассмотрим все предложения. Отзыв в любом случае по результату работы.

MODX
15 лет назад
gleb_kurunov
Глеб 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Dmi3yy
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$60
4 дня
Отличный исполнитель, все быстро и оперативно, рекомендуем
Все хорошо, рекомендую

Заявки фрилансеров

Dmi3yy
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад