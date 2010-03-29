Доработка интернет магазина на базе Virtuemart

Нужно доработать стандартную форму вывода товара в Virtuemart.

Стандартно отображается цена, количество, атрибуты товара. При изменении количества ничего не происходит, т.е. изменения видно только в корзине.

Нужно сделать динамическое изменение цены при выборе определенных доп свойств товаров или атрибутов, а также при изменении количества товара.

Также этот скрипт в части суммирования цены должен работать в каталоге при выводе всех товаров.

Пример можно посмотреть на сайте www.sansmail.ru

Сроки реализации: 1-2 дня.

Стоимость: обсуждается