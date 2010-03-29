Исправить баг в самописном модуле для Drupal

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Существует непонятный баг в модуле, самопроизвольно через сутки после создания ноды удаляются изображения (точнее удаляется только связь в базе, сам файл остается на сервере). При чем удаляются изображения только из одного поля. В этой ноде еще 2 поля с изображения, они остаются на месте.

Нужен программист знающий Drupal и CCK.

Задание срочное.

Drupal
15 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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