Установить движок LiveStreet

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Нужен человек, знакомый с движком LiveStreet, установить и настроить сайт на этот движок.

15 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработки городского портала джумла

    Краткое описание что нужно доделать: новости – установлены, нужно настроить расписание транспорта – загрузить таблицы с поиском работа – размещение резюме и поиск вакансий объявления по категориям ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Типа wmto.ru

    Здравствуйте ! Нужно сделать аналог сайта wmto.ru только чтобы пользователи регистрировались на файлобменниках по реф ссылке admina

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редактирование магазина на Virtue Mart

    $10

    Надо изменить отображение главной витрины магазина в соответствии с меню магазина. Т.е. есть категории товаров. они расположены в меню в опред. последовательности (которая меняется посезонно), нужно сделать, чтобы товары, принадлежащие определенной категории, отображались на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать файлообменник

    Сделать файлообменник на подобии megaupload.com с тем же функционалам. Дизайн не имеет значение. P.S. Нужно сделать работающий сервис а не фэйк страничку + возможны дополнения. Пишите ваши цены и срок ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно поменять шрифты статей на сайте

    Нужно поменять шрифты статей на сайте http://itprm.ru/ И разместить ссылку на организацию из яндекс карт в разделе кантакты на карте. В зависимости от качества исполнения возможно дальнейшее сотрудничество.

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Правки для флеш шапки

    В существующей версии флеш шапки ( http://granddecor.kiev.ua/flash ) необходимо реализовать следующие правки: 1) сделать запись и чтение cookies для кнопок «Звук», «Эффекты»; 2) по умолчанию звук выключен; 3) уменьшить по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш сайт

    Нужно сделать такой флеш сайт, сюжет: Выходит нарисованая 3d девушка (максимум приближеная к реальной), говорит текст и всплывают меню(кнопки), нажимаем на меню переходим на всплывающие окна. от вас - стоимость, сроки, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад