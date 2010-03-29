Создать файлообменник

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Закрыт3 заявки171 просмотр

Сделать файлообменник на подобии megaupload.com с тем же функционалам. Дизайн не имеет значение.

P.S. Нужно сделать работающий сервис а не фэйк страничку + возможны дополнения. Пишите ваши цены и срок исполнения

15 лет назад
Lostik
Виктор 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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