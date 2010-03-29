Неободима доработка шаблона VirtueMart v.1.1.2 (+Joomla 1.5.9). Установлен хак vm112_custom_attribute_extended_2.15. На карточке товара надо динамически пересчитывать стоимость в зависимости от выбранных дополнительных параметров, комплектации и количества. Надо, чтобы учитывались все особенности товара (включая ...
Исправить java ошибку
Исправить java ошибку, которая проявляется в ИЕ. Проблема, скорее всего, в файле swf.js – приложен к проекту. ТЗ также прилагается.
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