Нужен универсальный парсер, который будет граббить характеристики товаров с сайтов интернет магазинов
Простой скрипт формы (на 80% уже готово)
Нужно написать скрипт формы чтобы:
1. пользователь вводил id из соц. сети в контакте
2 .скрипт формировал ссылки на фото/видео/аудио и т.д. подставляя http://vkontakte.ru/audio.php?id#введенный id#
3. ссылки выводились без перезагрузки страницы
Пример похожего рабочего скрипта дам, немного докрутить чтобы ссылки выводились и всё
Бюджет 5$, задача не сложная, срок - 2-3 часа (можно минут за 20 сделть)
Оплата - Webmoney, BL80, аттеста продавца
Пишите предложения сюда или в личку, я свяжусь
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Кидалам, людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками "я до этого работал только по Яндекс.Деньгам" и т.п. - не беспокоить!
Заявки фрилансеров
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