Простой скрипт формы (на 80% уже готово)

Нужно написать скрипт формы чтобы:

1. пользователь вводил id из соц. сети в контакте

2 .скрипт формировал ссылки на фото/видео/аудио и т.д. подставляя http://vkontakte.ru/audio.php?id#введенный id#

3. ссылки выводились без перезагрузки страницы

Пример похожего рабочего скрипта дам, немного докрутить чтобы ссылки выводились и всё

Бюджет 5$, задача не сложная, срок - 2-3 часа (можно минут за 20 сделть)

Оплата - Webmoney, BL80, аттеста продавца

Пишите предложения сюда или в личку, я свяжусь

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Кидалам, людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками "я до этого работал только по Яндекс.Деньгам" и т.п. - не беспокоить!