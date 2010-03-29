Управляемый gif-баннер для osCommerce VaM Edition

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Здравствуйте.

Для osC VaM Edition добавить код, показывающий управляемый соcтавной баннер на первой странице.

Подробности в приложенном архиве в текстовом файле, там же тестовые картинки. Пожалуйста, сроки работы. На всё выделяется одна тысяча рублей.

Владимир.

15 лет назад
jeltoesolnce
Владимир 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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