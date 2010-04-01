Доработка скрипта тизерной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка108 просмотров

Поставил скрипт тизерной сети STG. Есть кое-какие пожелания по доработке. Тому кто готов взяться, пришлю подробное ТЗ

15 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TLsoftORG2009
Валерий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Все сделано быстро и качественно. Спасибо.
Отличный заказчик. Четко и ясно объяснил, что от меня требуется. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

TLsoftORG2009
Валерий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад