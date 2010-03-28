Нужно подключить систему оплат https://www.quickcommerce.net На самописный сайт.С исполнителем все обсужу!
Доработки к системе LiveStreet
Необходимо выполнить некоторое количество доработок к движку LiveStreet.
Опыт работы именно с этой системой обязателен.
Полный список доработок выдам исполнителю. Вполне возможно занятость нескольких людей.
Заявки фрилансеров
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