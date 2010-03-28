Фотогалерея DLE

На DLE есть модуль фотогалереи. (http://admin-club.ru/dlephoto/431-data-life-engine-fotoalbomy-v007-transformer.html) Он очень не доработан и есть несколько багов. Эти баги и прошу вас исправить.

Если кто, когда -либо встречал этот модуль, вот основные ошибки модуля:

1. Посетители не могут создавать свои новые альбомы.

2. Зато они могут добавлять фото в абсолютно любые, чужие альбомы.

3. Они могут добавлять пустые фото. (поясню: во-первых это не баг, а разрешённая опция в модуле, её нужно отключить.) Пустые фото- значит посетитель при открытии диалогового окна добавления фото, просто жмёт "ОК" и на сайт добавляется пустая рамка с пустыми данными.

Все подробности при личной беседе. Любителей оттягивать работу на неделю прошу не писать, работы на 2 дня максимум, при неполной загруженности, неспешно.

О цене договоримся на месте.