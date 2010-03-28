Видеопотоки телевидения

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Приветствую!

Нужно показать где и как взять потоки tv для прямой вставки в свой плеер.

http://my-tvset.ru/translation.php?cn=57&ch=1485 (windows media player)

http://my-tvset.ru/translation.php?cn=57&ch=1187 (flash)

лучше в аську 421-363-755

15 лет назад
Zels
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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