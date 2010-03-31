Нужен скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок220 просмотров

Необходимо написать скрипт(аналог adsense и begun), который загружает в окошко содержание текстового файла или графического.

15 лет назад
lermontov-nma
Михаил 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Очень хороший исполнитель, выполнивший заказ быстро и качественно. При случае буду пользоваться его услугами! +10!
С человеком легко общаться и работать. Были небольшие замечания по результату, но после уточнений и доработок, проект успешно принят. Оплата сразу после сдачи. Буду рад помочь в будущем.

Заявки фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад