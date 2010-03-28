Необходимо отладить (настроить) работу 3-х парсеров (грабберов) товарных позиций (от 3-х магазинов-доноров) и их административной части, а именно - настроить front-back для имеющегося шаблона, создать установочные пакеты парсеров для Joomla 1.5. Дополнительно (но не обязательно) ...
СМС рассылка - разработка системы или оптимизация
Добрый день!
Требуется создать скрипт смс рассылки с подменой номера.
т.е работа системы через шлюз.
Предложения в ЛС
От вас цена и срок так же описание того что будет за эту цену!
Предпочтение тем кто уже делал или сталкивался с подобными проектами.
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