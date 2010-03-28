СМС рассылка - разработка системы или оптимизация

Добрый день!

Требуется создать скрипт смс рассылки с подменой номера.

т.е работа системы через шлюз.

Предложения в ЛС

От вас цена и срок так же описание того что будет за эту цену!

Предпочтение тем кто уже делал или сталкивался с подобными проектами.