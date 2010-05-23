Доработка парсеров товарных позиций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки182 просмотра

Необходимо отладить (настроить) работу 3-х парсеров (грабберов) товарных позиций (от 3-х магазинов-доноров) и их административной части, а именно - настроить front-back для имеющегося шаблона, создать установочные пакеты парсеров для Joomla 1.5. Дополнительно (но не обязательно) необходимо разработать видеогалерею для показа товаров (по аналогии с сайтами-донорами). Наш сайт реализован на joomla 1.5 и wirtuemart 1.1.4.

В последствии возможно будет необходима разработка еще 4-5 парсеров.

Прошу заинтересованным кандидатам предложить бюджет и сроки. Все уточнения и ссылка на тестовый сайт после предварительного согласия.

Готов хорошо оплатить быструю и качественную работу.

Joomla
15 лет назад
bertt
56 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$350
5 дней
Игорь, еще раз спасибо! За профессионализм, за внимание к просьбам заказчика, за коммуникабельность. С этим человеком можно и нужно работать! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Очень доволен работой, все просто шикарно. Альберт отзывчив, комуникабелен, прислушивается к мнению разработчика в техническом плане. Готовность работать через СБС определяет нацеленность на результат. Остались только положительные эмоции :)

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Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад