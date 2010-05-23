Доработка парсеров товарных позиций

Необходимо отладить (настроить) работу 3-х парсеров (грабберов) товарных позиций (от 3-х магазинов-доноров) и их административной части, а именно - настроить front-back для имеющегося шаблона, создать установочные пакеты парсеров для Joomla 1.5. Дополнительно (но не обязательно) необходимо разработать видеогалерею для показа товаров (по аналогии с сайтами-донорами). Наш сайт реализован на joomla 1.5 и wirtuemart 1.1.4.

В последствии возможно будет необходима разработка еще 4-5 парсеров.

Прошу заинтересованным кандидатам предложить бюджет и сроки. Все уточнения и ссылка на тестовый сайт после предварительного согласия.

Готов хорошо оплатить быструю и качественную работу.