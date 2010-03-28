Необходимо доработать flash шаблон, подробности по SKYPE: yanek.chi или ICQ: 197653788. Оплата Western Union ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ!
Общая авторизация
Здравствуйте,
Необходимо разработать систему для общей авторизации сайтов находящихся на различных серверах.
Сайты на Bitrix и SMF. Когда пользователь авторизовывается на одном из сайтов, он должен быть авторизован на другом.
Основные требования:
1) Серьезность и знание специалистом этих систем.
2) Работа системы на высоконагруженных проектах. Нагрузка на систему должны быть минимальной.
указываем сроки работы
Оплата по факту
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