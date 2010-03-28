Общая авторизация

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки158 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо разработать систему для общей авторизации сайтов находящихся на различных серверах.

Сайты на Bitrix и SMF. Когда пользователь авторизовывается на одном из сайтов, он должен быть авторизован на другом.

Основные требования:

1) Серьезность и знание специалистом этих систем.

2) Работа системы на высоконагруженных проектах. Нагрузка на систему должны быть минимальной.

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Оплата по факту

15 лет назад
Jevodan
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров