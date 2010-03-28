Требуется создать flash-приложение для сайта фитнес-клуба, суть приложения:

- есть кузнец и наковальня, кузнец, какое-то время, бьёт молотом по наковальни из под неё вылетают искры-скидки (ну как-то так), пользователь ловит эти искры-скидки.

По окончанию приложения пользователь видит какую он наловил себе скидку, а также специальный код, назвав который он и может получить свою скидку.

Желательно, что б была какая-то база данных для этих кодов, желательно генератор.

В общем объяснил как смог.

Интересует стоимость и срок выполнения заказа.

Цену и срок, а также желательно примеры работ высылайте на почту: [email protected]