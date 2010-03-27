Нужно поставить сайт на Joomla с SOBI2 и доской объявлений. К соби нужно прикрутить возможность публикации новостей, к каждой карточке, если не понятно как это - я дам ссылку на реализованный пример. ...
Доработка по сайту
Используется в коде фрейморк Symphony
1. Разделить пользователей на 3 группы
1. Заказчики.
2. Мастера.
3. Продавец.
В админку вывести статистику по количеству акаунтов и возмозностью их просмотра..
2. У акаунта (Мастер) добавить при выборе специализации заполнение формы
цены за работу,на конкретную каждую специализацию, которую выбирает Мастер 1. Стоимость за час
2. Стоимость за м2
3. Сдельная оплата
Эти цены должны стоять в информационном блоке напротив специализации которую он выбрал.
В разделе (Мастера) должна производится также фильтрация мастеров по цене
Также при виборе специализации должна быть возмозность добавления сертификатов, допусков или дипломов.
Также это должно фильтрироватся в разделе(Мастера) при поиске.
3. Сделать обратную связь с формой отсылки на 3 разных адресса.
Администрация
веб мастеру
Менеджеру проэкта.
4, Сделать карту ссайта
5. Сделать чтоб в строке набора покоз строниц всех, был статическим.
Акаунты Мастера и Продавца в строке набора отобразались только домен и название юзера . Тоисть если например мастер зарегестрировал себя как (roma20) то его страница акаунта отобразается в строке набора(www.dommastera.ru/roma20)
6. Для каждой странице чтобы был свой уникальный Title
и при подаче обявления заглавие обявления автоматически генерировалось в Title
7. Сделать чтоб в исходном коде не былобы никаких открытых кодов,которые услазняют работу поисковиков
8. В форме редактирования контактных данных для графы ( Сайт ) сделать запрос в админку для тех кто хочет чтоб его сайт в информации отобразался как ссылка.Они должны поставить ссылку или кнопку на своем сайте и тогда
администратор в админке ставит галочку и название ссайта в информации будет отобразатся как ссылка.
9.Интегрировать форум.
10. На опубликованные фото чтобы ставился логотип сайта.
11.У аккаунтов портфолио сортировались на категории.
12. У заказов после истекания срока публикации в колонке бюджет, чтоб писало слово (закрыт) вместо суммы бюджета
13. У аккаунта заказчика добавить возможность, предложение по заказу принять или отклонить .после чего мастеру приходит сообщение на акаунт и эмайл о принятии его предложения,после чего он подтверждает свое предложение. И Заказчик через 3 дня может оставить отзыв.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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