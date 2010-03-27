Регистрация доменов через API

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок143 просмотра

Есть ресселерский аккаунт на uk2.ru-tld.ru. Там жесть есть возможность использовать API регистратора. Вот нужно написать скрипт, который бы проверял указанный список доменов и при освобождении регистрировал бы через этот API.

15 лет назад
esidrex
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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