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Проблемы отображения в IE
Трабла такая: есть 2 странички, которые отлично работают и отображаются в Opera и FF. А вот с IE - косяки! Проверял только в IE 6, как в остальных осликах - понятия не имею. Итого:
1. http://www.doctrina62.ru/test/1/1.html
Это не скрипт, а всего навсего фотка со стилями. В IE 6 она почемуто не кликабельная ;=( Да, при наводе мышкой на неё появляется "cursor: pointer", но клик не работает.
2. http://www.doctrina62.ru/test/2/1.html
На этой паге 2 скрипта. Цвет (palitra.js) и Кузов (bodies.js). Работать-то они работают даж в осле, но при нажатии "+" (добавление) таблицы разваливаются. И палитра куда-то сдвигается и кривая какая-то, и галерея кузовов - сдвигается и вообще разваливается. (галерая кстате в скрипте на ДИВ-ах свёрстана - может по этому?) Попробуйте откройте в Opera и IE 6... Две разные вещи. Надо чтоб и в IE всё было OK (во всех IE). Ну, кроссбраузерность, короче.
Цену устанавливайте сами. И заранее предупреждаю дабы уберечься от недоразумений - заплачу лишь через 2 недели -( Я сейчас в коммандировке и нет возможности воспользоваться WM-keeper-ом. А сделать надо чем быстрее тем лучше... Порядочность гарантирую. Оооочень надо! Думаю, найдутся люди кто согласится. Если что - в сумму приплюсуйте задержку с оплатой.
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