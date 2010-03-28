Проблемы отображения в IE

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка244 просмотра

Трабла такая: есть 2 странички, которые отлично работают и отображаются в Opera и FF. А вот с IE - косяки! Проверял только в IE 6, как в остальных осликах - понятия не имею. Итого:

1. http://www.doctrina62.ru/test/1/1.html

Это не скрипт, а всего навсего фотка со стилями. В IE 6 она почемуто не кликабельная ;=( Да, при наводе мышкой на неё появляется "cursor: pointer", но клик не работает.

2. http://www.doctrina62.ru/test/2/1.html

На этой паге 2 скрипта. Цвет (palitra.js) и Кузов (bodies.js). Работать-то они работают даж в осле, но при нажатии "+" (добавление) таблицы разваливаются. И палитра куда-то сдвигается и кривая какая-то, и галерея кузовов - сдвигается и вообще разваливается. (галерая кстате в скрипте на ДИВ-ах свёрстана - может по этому?) Попробуйте откройте в Opera и IE 6... Две разные вещи. Надо чтоб и в IE всё было OK (во всех IE). Ну, кроссбраузерность, короче.

Цену устанавливайте сами. И заранее предупреждаю дабы уберечься от недоразумений - заплачу лишь через 2 недели -( Я сейчас в коммандировке и нет возможности воспользоваться WM-keeper-ом. А сделать надо чем быстрее тем лучше... Порядочность гарантирую. Оооочень надо! Думаю, найдутся люди кто согласится. Если что - в сумму приплюсуйте задержку с оплатой.

HTML
15 лет назад
mikki11
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alex3kv
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Александр очень исполнительный и отзывчивый человек. Задача далась не сразу, и в таком простом, на первый взгляд, задании, было очень много подводных камней. Но "золотой середины" в работе быть не может - либо она выполнена, либо не выполнена вообще. И я не понимаю, для чего в поле выбора оценки столько много опций. Короче, 10 баллов Александру!!!
Хороший заказчик, легко найти общий язык! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

alex3kv
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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