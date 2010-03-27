Галерея Datalife Engine

Написать модуль для DLE или предложите на каком другом CMS можно это зделать.

Возможности Галереи:

-Полная интеграция Галереи в Движок

-Вывод в 3 колонки на главной

-Категории/Подкатегории

-Загрузка фото как архивом так и в ручную

-Прописка Тегов как для альбома так и для каждой фото

-Редактирование альбомов галереи

-Добавление фотографий пользователями в отдельные альбомы

-Проверка админов добавленных фотографий пользователями

-Оценка фото/средняя оценка альбомов в галереи

-Комментирование фотографий/ редактирование комментов

-ограничение по просмотрам альбомов отдельным группам пользователей по IP

(намример 10 Альбомов в час)

-Доступ группам пользователей

-Вывод блока топ альбомы

-Сортировка Альбомов по рейтингу, по алфавиту, по последнему обновлению

-Сортировка Фото в алъбоме по рейтингу и по дате загрузки

Тех настройки галереи:

Разрешать добавлять галлереи пользователям: да/нет

Возможные типы фото:

Ширина уменьшенной копии:

Количество альбомов на главной:

и тп.