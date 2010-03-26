Сделать модуль или хак для DLE

Собственно хочу сделать на сайте галерею картинок. Задача состоит в том, что бы в полной новости был выбор как обрезать картинку. То есть я заливаю оригинал 240x320 но можно было средствами сервера изменить размер картинки как например на данном сайте: http://telpics.ru/image.php?id=21030&c=19