Создание сайтов

Требуется создание нескольких игровых сайтов, а именно:

1. Для каждого сайта потребуется нарисовать дизайн (среднего качества)

2. Сверстать дизайн

3. Поставить на наш самописный движок

Сайт создается на php+xml+xslt

Третья часть заключается в том, что я вам даю xml (формат), а вы реализуете xsl-шаблон для его отображения.

От вас хочется услышать стоимость работы с примерами вашего дизайна.