Финальный продукт будет выглядеть примерно так: http://www.klaxonstudio.com/demo/zephort Готов обсудить варианты исполнения не на Wordpress. Предлагайте стоимость.
Создание сайтов
Требуется создание нескольких игровых сайтов, а именно:
1. Для каждого сайта потребуется нарисовать дизайн (среднего качества)
2. Сверстать дизайн
3. Поставить на наш самописный движок
Сайт создается на php+xml+xslt
Третья часть заключается в том, что я вам даю xml (формат), а вы реализуете xsl-шаблон для его отображения.
От вас хочется услышать стоимость работы с примерами вашего дизайна.
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