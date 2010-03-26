Приватный проект для Дима Ярусевич (ProgDima)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Небольшой скриптик

15 лет назад
dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

ProgDima
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$9
3 дня
Работаю с Димой уже второй раз. Отличный исполнитель. Профессионал, хоть и начинающий. Умеет много, работает быстро, берёт немного. Рекомендую.
Все нормально... Заплатил в срок. Задачу сформулировал четко. Были маленькие непоняточки ,но это ерунда. В целом рекомендую . =)))

Заявки фрилансеров

ProgDima
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад