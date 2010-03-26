Модуль Wordpress для сайта подарков

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки253 просмотра

Финальный продукт будет выглядеть примерно так:

http://www.klaxonstudio.com/demo/zephort

Готов обсудить варианты исполнения не на Wordpress.

Предлагайте стоимость.

WordPress
15 лет назад
klaxonstudio
Клаксон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Legenda27
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
$300
15 дней

Заявки фрилансеров

Legenda27
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад