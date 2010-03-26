Требуется сделать шаблон для CMS

По общению человек вполне адекватный. Явно обладает достаточным опытом и квалификацией. Но есть одно НО. У человека совершенно нет времени на выполнение проектов. Зачем он тогда берётся за них и тратит чужое время, мне не понятно. В моём случае потеряно 2 недели. В общем не рекомендую связываться.