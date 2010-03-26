Доработка проекта на Symfony Framework

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки146 просмотров

Требуетса опытный, ответственный человек с частым онлайном для доработки B2B системы построеной на Symfony Framework.

Надо сделать:

- Ротирующий инфо блок на главной с последними добалениями

- Сверстать и изменить дизайн одной страницы

- Спрятать почтовые адреса от спам ботов

- Переделать регистрацию и профиль

- Сделать функцию личних сообщений между пользователями

- Подключить систему оплаты кредитних карт (договор с поставщиком услуг уже заключен)

Symfony
15 лет назад
Kastjanov
Гость 
44 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров