Joomla 1.5.9 + VirtueMart 1.1.4 слетела партнерка

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Joomla 1.5.9 + VirtueMart 1.1.4 слетела партнерка

Устанаваливал VM Affiliate 4 установил после этого перестал работать VirtueMArt сама joomla не пострадала, срочно требуется исправить баг

вылетает ошибка 500 при попытке открыть либо админку виртуя либо сайт (потомум что рекомендованные товары на главной)

сервак отдельный стоит

Прошу срочно помочь, прошу цены не заламывать бюджет не резиновый

Joomla
15 лет назад
sergindo
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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