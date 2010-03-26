Требуется изменить скрипт video chat сервиса, добавить возможность чатиться нескольким людям одновременно и вставить дополнительный инструмент, допустим простую игру в которую они могут играть вместе, одновременно видя друг друга. Насколько это реально и за ...
Joomla 1.5.9 + VirtueMart 1.1.4 слетела партнерка
Joomla 1.5.9 + VirtueMart 1.1.4 слетела партнерка
Устанаваливал VM Affiliate 4 установил после этого перестал работать VirtueMArt сама joomla не пострадала, срочно требуется исправить баг
вылетает ошибка 500 при попытке открыть либо админку виртуя либо сайт (потомум что рекомендованные товары на главной)
сервак отдельный стоит
Прошу срочно помочь, прошу цены не заламывать бюджет не резиновый
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