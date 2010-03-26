Видео плеер под flv файлы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки156 просмотров

Необходим видео плеер независимый от браузера (работающий автономно), для проигрывания flv файлов с сервера.

Функционал:

- получения библиотеки видео файлов имеющихся на сервере

- поиск необходимого файла

- воспроизведение выбранного файла

- возможность подключения вебформы с отображением поверх либо вместо ролика (реклама, новости и т.д)

- деморежим с полным функционалом, но ограничением по времени

подробнее в личке

Так как функционал думаем постоянно расширять, прошу обращаться людей, расчитывающих на продолжительное сотрудничество

15 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров