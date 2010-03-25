Вообщем нужен сайт в который пользователи смогут загружать видео ролики (с просмотром на самом майте аналогично ютуба), музыкальные композиции и фотографии.

В системе управления должно быть предусмотренно три вида авторизации: для обычных пользователей, для админов, для рекламодателей.

Функционал:

На сайте: проигрывание медиа контента (по типу ютуба, через флеш проигрыватель), возможность выставления рейтинга, возможность комментировать. На главной странице возможно топ (по-популярности за неделю, за месяц и т.д.)

система управления

для пользователей: возможность загрузки на сайт медиа контента в соответствующий раздел (с последующей конвертации во флеш формат для просмотра), возможность добавления тэгов для матеориала, возможность видеть количество просмотров/прослушивания контента (т.е. количество уникальных просмотров этого ролика от этого пользователя), возможность общения с другими зарегистрированными пользователями. Также нужен функционал, чтобы рядом со статистикой просмотров - был счетчик конвертирующий каждую ровную тысячу просмотров в некую условную единицу - внутреннюю валюту сайта.

для рекламодателей: возможность видеть статистику по своим рекламным материалам. Количество просмотров материала. Количество оставшегося времени ротатора материала. Количество переходов на сайт рекламодателя.

для модераторов: Нужно сделать пост модерацию материала. Т.е. администратор должен видеть всех пользователей и видеть какие материалы еще не промодерированы и отклонить или подтвердить размещение.

для администратора: возможность размещения рекламных материалов на сайте и выставление счетчиков ротатора материала. По показам, по дням, по переходам на сайт рекламодателя.

Т.е. вообщем работа сайта: зашел посетитель, зарегистрировался, закинул на сайт видео ролик, поставил комментарий. Чем больше пользователи просмотрели ролик (даже не зарегистрированные) тем больше внутренней валюты заработает пользователь.

Пожелания: система управления должна быть максимально простой и удобной. Приветствуется возможность фильтрации пользователей по IP. Также фильтр на размер загружаемого контента. Дизайн не важен абсолютно.

С радостью рассмотрю любые варианты. Предлагайте свою цену за данную работу и сроки выполнения. Возможно в будущем улучшение функционала, добавление модулей. Также очень приветствуется примеры похожих проектов.