Граббер ссылки

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Закрыт8 заявок186 просмотров

Нужно написать скрипт который будет заходить на указанную страницу файлового хранилища, брать с нее ссылку и выдавать ее в плеере. Ссылка динамическая, пример http://files.mail.ru/6415ZQ ссылка формируеться в течении 10 секунд и живет приблизительно 12 часов.

15 лет назад
nitrys
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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