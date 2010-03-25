Нужно проставить ссылки во флешке на кнопках!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок211 просмотров

Опытному флешеру на 5минут работы! Там 6 кнопок, нужно в каждой проставить нужную ссылку!

15 лет назад
belinika
Алеся 
43 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Быстро! Качественно! Спасибо!
Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад