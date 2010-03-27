Правки - сайт на друпале

http://www.ideal- stone. kz/contact вот

Кажется плевое дело, но не совсем. Там Drupal. Make node_content type view sortable or movable

Кто сможет пишите по чем и сколько времени надо на эту задачу

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)