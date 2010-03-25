Нужно повесить дизайн сайта на CMS NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки139 просмотров

Срочно нужно натянуть дизайн на NetCat. Сайт не сложный.

Есть и верстка или макет PSD в общем кому как удобней.

Только на NetCat крякнутый, другие CMS не интересны совершенно.

Выручайте.

15 лет назад
alexpiar
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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