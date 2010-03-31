Проект (mysql) для Филина Сергея

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка122 просмотра

Скрипт загрузки изображений и разбивка ключей по категориям!

Принцип работы скрипта - MySQL

Оплата по завершению, WebMoney 50 wmz

MySQL
15 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ferggren
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Проект успешно выполнен! Все как и оговаривалось ранее! Сергею огромное спасибо!
Делаем уже третий проект. Очень приятно работать (:

Заявки фрилансеров

ferggren
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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