Разработка калькулятора (расчет стоимости на авто)

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Здравствуйте !

Необходимо разработать Калькулятор (расчет стоимости страхового полиса на машину)

в формате Excel !

В приложении Вам пример Калькулятора, Тарифы нашей СК, и тех.

задание.

Жду Ваших Предложений ,указывайте стоимость и срок.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

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