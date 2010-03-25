Натянуть дизайн-макет на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок194 просмотра

Есть дизайн-макет интернет-магазина. Нужно натянуть его на Joomla 1.5.15 + Virtuemart 1.1.4 с последующим парсингом товаров с другого ресурса. Подробности в личке.

Joomla
15 лет назад
Wolodya
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проект на PHP /Joomla

    $1000

    Ищем PHP программиста для реализации проекта на Joomla. Требования: - Опыт работы с PHP и MySQL более 2-х лет - Опыт работы и реализации проектов на Joomla более 1 года ...

    JoomlaMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программирование 4 веб-страниц

    Сделать программрование клиентской части небольшого сайта: всего 4 старницы База готова, и наполнена информацией Верстка тоже готова пример главной страницы смотрите в прикрепленом файле в заявках указывайте ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение календаря

    Есть календарь вот такой http://www.dynarch.com/projects/calendar/doc/#sec8. В нем есть возможность определенные данные пометить как неактивные, занятые. Нужно добавить возможность всплывающей подсказке на занятых данных. В данной подсказке текст - причина занятости. Оставляйте сроки и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интерактивная карта коттеджного поселка

    $130

    Нужно сделать следующий флэш: Имеется карта местности (будет выдернута с гугл-мапс). На ней нужно будет нарисовать поселок таун-хаусов. При наведении мышкой на каждый таун-хаус будет видно доступен он или уже продан (он будет выделяться ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Интернет магазин

    Есть дизайн PSD. Нужно сверстать и установить/настроить его на двиг. интернет магазина. макет - http://www.free-lance.ru/users/fun1k/viewproj.php?prjid=1935090 бюджет 5000р Я.деньги

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт парсера

    Здравствуйте! Нужени скрипт позволяющий вытягивать постоянные ссылки из видеохостинга vkadre.ru .Также интересует такой же скрипт для определения постоянных ссылок с сервиса intv.ru. Пишите пожалуйста сроки и цену. Спасибо за внимание!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Привязать WebMoney к KubeLance

    $50

    Есть сайт с установленным скриптом KubeLance 1.7.6 Есть файлы для работы KubeLance с WebMoney, EliosGold и PayPlat. Это самописные файлы для старой версии KubeLance. Необходимо привязать все три платёжные системы к KubeLance, чтобы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установка и внедрение USPS калькулятора в страницу

    $100

    Нужно сделать калькулятор USPS International shipping calculator www.usps.com который будет просчитывать стоимость отправки почты из США в другие страны, такой калькулятор вроде как предоставляется USPS но ни найти его ни тем более разобраться с ним ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установить и настроить DLE,

    Нужен человек который очень хорошо разбирается в дле, суть работы такая из доступных модулей сделать многоязычный сайт по продаже инфы. Есть несколько модулей оплаты, вип-акк, баланс, партнерка их нужно обьеденить в одну ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад