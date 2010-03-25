Ищем PHP программиста для реализации проекта на Joomla. Требования: - Опыт работы с PHP и MySQL более 2-х лет - Опыт работы и реализации проектов на Joomla более 1 года ...
Натянуть дизайн-макет на Joomla
Есть дизайн-макет интернет-магазина. Нужно натянуть его на Joomla 1.5.15 + Virtuemart 1.1.4 с последующим парсингом товаров с другого ресурса. Подробности в личке.
Заявки фрилансеров
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