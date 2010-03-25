Есть Скрипт в котором предусмотрена реферальная система, при регистрации по реф ссылке реферал не защитывается нужно исправить даную ошибку
Изменение календаря
Есть календарь вот такой http://www.dynarch.com/projects/calendar/doc/#sec8.
В нем есть возможность определенные данные пометить как неактивные, занятые. Нужно добавить возможность всплывающей подсказке на занятых данных. В данной подсказке текст - причина занятости.
Оставляйте сроки и цену.
Заявки фрилансеров
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