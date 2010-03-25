Ищем PHP программиста для реализации проекта на Drupal. Желательно из Киева. Требования: - Опыт работы с PHP и MySQL более 3-х лет - Опыт работы с Drupal более 2-х лет ...
Установить и настроить DLE,
Нужен человек который очень хорошо разбирается в дле, суть работы такая из доступных модулей сделать многоязычный сайт по продаже инфы.
Есть несколько модулей оплаты, вип-акк, баланс, партнерка их нужно обьеденить в одну рабочую систему.
Далее потребуется сопровождение проекта, с почасовой оплатой.
Ищу человека без личных проблем, с опытом в программировании.
Пишите свои цены и сроки, если есть примеры разработок на дле тоже пишите.
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