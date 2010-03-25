Установить и настроить DLE,

Нужен человек который очень хорошо разбирается в дле, суть работы такая из доступных модулей сделать многоязычный сайт по продаже инфы.

Есть несколько модулей оплаты, вип-акк, баланс, партнерка их нужно обьеденить в одну рабочую систему.

Далее потребуется сопровождение проекта, с почасовой оплатой.

Ищу человека без личных проблем, с опытом в программировании.

Пишите свои цены и сроки, если есть примеры разработок на дле тоже пишите.