Доработать скрипт сайта

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Закрыт6 заявок177 просмотров

Движек Kubelance.

Нужно добавить дополнительные поля в профиль исполнителя и еще коечто по мелочи. ТЗ готов выслать на email.

Желательно исполнители работавшие уже с данным движком

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров