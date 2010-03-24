Скрипт граббер сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки217 просмотров

Нужен скрипт который будет брать информацию(картинку, текст, трейлер) с одного сайта и заполнять мой на дле. Бюджет не больше 20 баксов, если кто возьмется сделать за меньше того и тапки :). пишем в асю 28девять57два86пять

15 лет назад
joker-rus
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад